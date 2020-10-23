Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|16:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Путин обратился к губернаторам по поводу жестких ограничений

Печать

Президент России Владимир Путин обратился к губернаторам с призывом осторожно подходить к вопросу введения жестких карантинных ограничений из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 23 октября.

«Нужно действовать очень выверенно, очень аккуратно, исходя из реалий», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность людей, минимизируя при этом негативные последствия пандемии для экономики.

Накануне Владимир Путин заявил, что пока в стране нет необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Нужно действовать очень выверенно, очень аккуратно, исходя из реалий», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Они будут бездействовать, чтобы не случилось, и ждать Ваших указаний! Впрочем, и так все ясно: люди никому не нужны.

Гость||

мягко стелет, как обычно

Гость||

Люди брошены умирать

Гость||

Ага, про штрафы Путину губернаторы не хотят рассказать, как они беспределом занимаются?

Гость||

Ну надо понимать: команда добро получена. Ждемс...

Гость||

Гость писал(a):

Они будут бездействовать, чтобы не случилось, и ждать Ваших указаний
Конечно. А как иначе.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте