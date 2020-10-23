Путин обратился к губернаторам по поводу жестких ограничений

23.10.2020 | 15:10

Президент России Владимир Путин обратился к губернаторам с призывом осторожно подходить к вопросу введения жестких карантинных ограничений из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 23 октября.

«Нужно действовать очень выверенно, очень аккуратно, исходя из реалий», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность людей, минимизируя при этом негативные последствия пандемии для экономики.

Накануне Владимир Путин заявил, что пока в стране нет необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия.