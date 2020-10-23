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В стране и мире

Повздоривший с водителем автобуса из-за маски пассажир получил срок

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Окружной суд южнокорейской столицы Сеула приговорил повздорившего с водителем автобуса из-за маски 61-летнего мужчину к 10 месяцам лишения свободы, сообщает агентство «Ренхап».

Водитель автобуса 14 августа призвал пожилого пассажира соблюдать масочный режим в транспорте, однако тот в ответ разразился проклятиями. Узнав, что о нарушении сообщили в полицию, не пожелавший надевать маску мужчина набросился на водителя с угрозами и начал выдирать ему волосы.

Вмешавшемуся в драку полицейскому не удалось уладить конфликт: оказывая сопротивление, разгневанный пассажир поцарапал его и схватил за шею, а в ходе разбирательств в полицейском участке — укусил за руку одного из сотрудников правоохранительных органов. «Обвиняемый в прошлом неоднократно привлекался к ответственности за нападения. Его следует сурово наказать», — отметили в суде.

Агентство «Ренхап» отмечает, что в Южной Корее введен обязательный масочный режим. Нарушение карается штрафом в размере 100 тысяч вон (около 7 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что полицейские из-за отсутствия маски избили жителя Пермского края на глазах у маленькой дочери. По словам свидетельницы случившегося, правоохранители заметили человека без маски в магазине. Тогда они дали ему оплатить товар и повели к выходу. Она также добавила, что мужчина просил полицейских позволить проводить ребенка домой, но они не стали слушать его и избили.

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Источник — lenta.ru
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