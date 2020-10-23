Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|17:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Белая собака родила щенка с зеленой шерстью

Печать

Собака на ферме в деревне Паттада на итальянском острове Сардиния родила щенков, шерсть одного из которых оказалась с зеленым оттенком. Об этом сообщает издание Local 12.

9 октября белая собака фермера Кристиана Майоччи (Christian Mallocci) принесла потомство. Один из щенков родился особенным: его шерсть имела зеленый оттенок, в то время как его братья и сестры были покрыты обычной белой шерстью.

Владельцы фермы назвали зеленого щенка Фисташкой (Pistachio).

Собаки очень редко рождаются с зеленым мехом. Предположительно, такое происходит, когда щенки светлого окраса контактируют в утробе матери с зеленым пигментом желчи, который называется биливердин. В результате их шерсть приобретает характерный оттенок. Биливердин — тот же пигмент, который становится причиной зеленого цвета при ушибах.

В день рождения Фисташка был ярко-зеленым, но с каждым днем цвет тускнеет. Когда братья и сестры щенка станут старше, их раздадут в новые дома. Владельцы решили оставить Фисташку на ферме и обучить его присматривать за животными вместе с матерью.

Майоччи, который владеет фермой вместе со своим шурином Джаннанджело Липери (Giannangelo Liperi), сказал, что в непростые времена пандемии коронавируса зеленый — цвет надежды и удачи, поэтому, возможно, предназначение Фисташки — вернуть улыбки на лица людей.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кантон, штат Северная Каролина, на свет появился ярко-зеленый щенок. По словам его хозяйки, необычный окрас был только у одного из восьми щенков, которые родились у белой немецкой овчарки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте