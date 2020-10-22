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В стране и мире

В российском городе напомнили кутьей и могильными плитами о мерах по COVID-19

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На улицах Благовещенска появились плакаты с поминальной кутьей и могильными плитами для того, чтобы напомнить жителям российского города о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Как сообщили РИА Новости в администрации, изображения согласованы с властями.

На баннерах, которые разместили на улицах, написано: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья». О социальном дистанцировании напоминает слоган «Выбор за тобой», размещенный на фоне надгробий.

«Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная», - заявили в пресс-службе администрации города.

При этом в социальных сетях в основном раскритиковали рекламу. Пользователи отметили, что содержание плакатов - за гранью черного юмора и запугивает людей.

В апреле по улицам нескольких городов Львовской области Украины провезли гроб в целях пропаганды соблюдения карантинных мер. Владелец ритуальной компании «Вечность» Степан Пиряник устроил акцию «Дома лучше, чем в гробу». Он проехал по Трускавцу, Стебнику и Дрогобычу на грузовике с гробом в кузове. Грузовик был обклеен плакатами «Стоп коронавирус», на гробе белой краской выведено «Карантин» и «Сиди дома!».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Да, это вам не Норвегия или Финляндия

Гость||

на похоронах ещё и 100гр.дают

Гость||

Да , количеством дебилов Россия ни с кем не сравнится

Имя: Гость
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