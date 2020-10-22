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В стране и мире

В России выявили 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 22 октября.

Больше всего заразившихся - в Москве (4413), Санкт-Петербурге (697) и Московской области (462). В Чукотском и Ненецком автономных округах поставлено меньше всего диагнозов «коронавирус» за сутки - по одному. Кроме того, зафиксировано 290 случаев смерти и 11 428 выздоровлений.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 1 463 306 россиян. Из них 1 107 988 полностью выздоровели, еще 25 242 человека скончались.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рекордное число умерших с COVID-19 за сутки - на 21 октября оно составило 317 человек. Днем ранее, 20 октября, за сутки скончались 269 человек с коронавирусом. Высокие показатели были также зафиксированы 15 октября и 17 октября, но они не превышали 300.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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