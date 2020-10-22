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В стране и мире

Раскрыта истинная эффективность масок

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Медицинские маски эффективно препятствуют распространению коронавируса, однако не устраняют опасность до конца. К такому выводу в ходе эксперимента пришли ученые Института медицины при Токийском университете, передает японский телеканал NHK.

Они раскрыли истинную эффективность масок, поместив в изолированном пространстве на расстоянии 50 сантиметров головы манекенов с датчиками. Одна из них вдыхала окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него вирус вместе со слюной, имитируя покашливание. Выяснилось, что поглощение инфекции снижалось при использовании на вдыхающей модели матерчатой маски на 17 процентов, хирургической трехслойной маски - на 47 процентов. При этом респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79 процентов.

При применении любой из масок на выбрасывающей коронавирус модели его поглощение второй уменьшалось более чем на 70 процентов. Максимальные показатели были получены при использовании хирургических масок на обоих манекенах - 80 процентов.

«Наши опыты показали, что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить», - заключил руководитель группы исследователей профессор Ёсихиро Каваока. Отмечается, что такой эксперимент с использованием коронавируса был проведен впервые.

Ранее международная группа ученых показала, что популярные меры против распространения коронавируса SARS-CoV-2 - социальное дистанцирование и ношение масок - не являются достаточно эффективными, чтобы сдержать пандемию, хотя действительно снижают риск заражения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

17 процентов эффективность обычных масок, почему людей заставляют их покупать и носить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

однако не нужно в них чрезмерно верить
А самое главное чихающихся кашляющих и со слюнями у которых рот не закрывается и соплями не должно быть на улице пущай сидят дома до полного устранения выбросов.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.10.2020 12:52|

17 процентов эффективность обычных масок, почему людей заставляют их покупать и носить.

барыги денег хотят.

Гость||

деньги

Гость||

и у нас в пензе самое главное маска а поможет она от ковида или нет это ни кого не интересует. тут главное бюджет штрафами пополнить.

Гость||

Гость писал(a):

17 процентов эффективность обычных масок, почему людей заставляют их покупать и носить.
А про 70% читать неудобно?

Гость||

А какой процент защиты у масок с катышками?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При применении любой из масок на выбрасывающей коронавирус модели его поглощение второй уменьшалось более чем на 70 процентов.
Носите маски!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выяснилось, что поглощение инфекции снижалось при использовании на вдыхающей модели матерчатой маски на 17 процентов, хирургической трехслойной маски - на 47 процентов. При этом респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79 процентов.
Два вопроса возникло: 1 - кто даст населению эти маски №95,

2- как через нее дышать?, легкие не остановятся от ее толщины? Даешь противогазы населению.

Гость||

Маски не спасают от короны, но спасают от штрафа.

Гость||

Гость писал(a):

Два вопроса возникло: 1 - кто даст населению эти маски №95
Почему Вам кто-то что-то должен дать? У всех есть зарплата, пенсии, пособия... Вот и купите для себя, любимых, маску. Скоро на трусы просить будете, а то холодно без них, а государство распространение осени-зимы никак остановить не может.

Гость||

Гость писал(a):

Скоро на трусы просить будете, а то холодно без них, а государство распространение осени-зимы никак остановить не может.
Зря вы им эту идею подкинули :)

Имя: Гость
Комментарий:

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