Путин заявил о своем поручении отпустить Навального в Германию

22.10.2020 | 20:55

Президент России Владимир Путин заявил, что дал поручение Генпрокуратуре отпустить Алексея Навального в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что у Навального были ограничения на выезд из России, связанные с судебным следствием и уголовным делом. «Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. (...) Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал», — пояснил он.

Говоря о случившемся с оппозиционером, Путин подчеркнул, что если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли бы отправили потом на лечение.

Также он рассказал, что в разговоре с одним из европейских коллег предлагал направить российских специалистов в Германию для совместного расследования по Навальному.

20 октября министерство иностранных дел (МИД) России опровергло утверждения о якобы преднамеренном отравлении оппозиционера. В ведомстве подчеркнули, что отсутствие в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данных о химическом составе и характеристик веществ «свидетельствуют о бездоказательности утверждений об "отравлении" политика». Отмечается, что без этих данных Москва не может завершить доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за дела Навального. Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания.

Ранее в октябре специалисты ОЗХО подтвердили заключение коллег из лаборатории бундесвера о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что формула яда не полностью идентична формуле «Новичка», которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году. Таким образом, он не входит в список Приложения к Конвенции по химическим веществам. МИД России обвинил ОЗХО в предвзятости.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.