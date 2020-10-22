Путин ответил на вопрос о своем президентстве после 2024 года

22.10.2020 | 20:53

Президент России Владимир Путин пока не знает, будет ли претендовать на пост главы государства после 2024 года. Об этом он сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи, трансляцию которого ведет телеканал НТВ на YouTube.

«2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придет Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно», — сказал он, отвечая на вопрос о планах после окончания нынешнего президентского срока.

Путин добавил, что поправки к Конституции направлены на развитие страны, укрепление ее суверенитета, а не на «обнуление» его президентства.

Ранее глава государства говорил, что во время исполнения своих обязанностей он превращается в функцию и выполняет свою главную задачу — обеспечивает интересы страны и россиян. «Все остальное я стараюсь не замечать», — отмечал он.