Сетевое издание|18+|Четверг|22 окт 2020|14:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Некоторых россиян освободят от повышенных налогов

Печать

Минфин предложил освободить от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) некоторые категории россиян. Соответствующие поправки в законопроект о повышении налога ведомство внесло в преддверии второго чтения документа в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о повышении с 2021 года с 13 до 15 процентов НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину, озвучившему ее в ходе весеннего обращения к россиянам на фоне пандемии коронавируса. Тогда глава государства не уточнял, предусмотрены ли исключения из общего правила.

По замыслу Минфина, повышение будет распространяться только на регулярные активные доходы, к которым относятся зарплаты, средства от продажи ценных бумаг, дивиденды и некоторые другие выплаты. В налоговую базу не будут включаться доходы от реализации личного имущества (включая недвижимость и автомобили), а также страховые выплаты.

Авторы поправок уточняют, что их отсутствие вынудило бы платить НДФЛ по повышенной ставке людей с невысоким регулярным доходом, получивших единовременную выручку.

Опрошенные изданием экономисты отмечают, что такой подход не окончательный и также требует проработки. В частности, из-под льготы необходимо вывести индивидуальных предпринимателей, уплачивающих НДФЛ в рамках общего режима налогообложения, если их профильная деятельность заключается в торговле недвижимостью и другим дорогостоящим имуществом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Сечина освободят и других вовиных друзей.

Гость||

а есть сомнения?

Гость||

Им ли быть в печали , разберутся между собой. Тут главное рейтинг подтянуть , упавший ниже сами знаете чего.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте