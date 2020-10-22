Ефремову смягчили наказание за смертельное ДТП

22.10.2020 | 20:52

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что осужденный добровольно компенсировал моральный вред потерпевшим. Защита актера намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявляла, что довольна приговором.

Накануне адвокат Роман Филиппов заявил, что Михаил Ефремов выплатил компенсации по своему делу. Как отметил Филиппов, трем потерпевшим перевели на счета по одному миллиону рублей.

Сам актер перед тем, как судья огласил итоги пересмотра его дела, пообещал, что бросит пить алкоголь.

Артист также заявил, что готов поставить погибшему по его вине водителю Сергею Захарову памятник. «Но это я смогу сделать, если буду работать по специальности», — добавил он.

Адвокат Ефремова Владимир Васильев просил смягчить приговор своему подзащитному до четырех лет условно. В свою очередь родные погибшего в ДТП Сергея Захарова согласились на смягчение наказания Ефремову.

Адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы Маргариты Захаровой, брата погибшего и его младшего сына объяснила, что актер выплатил им компенсацию морального ущерба, поэтому родные не против смягчения наказания, но при условии «искреннего, а не формального раскаяния» со стороны Ефремова.

В то же время прокуратура Москвы просила суд не менять приговор актеру Михаилу Ефремову. В ведомстве выступили против удовлетворения жалобы защиты осужденного и попросили оставить его в колонии.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на защиту актера, этапирование Ефремова в колонию, вероятно, затянется из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. При этом на условно-досрочное освобождение (УДО) осужденный сможет рассчитывать менее чем через три года.

По мнению адвоката Романа Филиппова, если бы Ефремов сразу выплатил компенсацию и признал вину, то мог бы рассчитывать на условный срок. При этом, как отметил Филиппов, итогом рассмотрения апелляции Ефремов не доволен.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.