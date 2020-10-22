Ефремов пообещал судье бросить пить

22.10.2020 | 16:56

Заслуженный артист России Михаил Ефремов пообещал судье, что бросит пить алкоголь. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 22 октября.

«Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого», — заявил Ефремов, выступая с последним словом во время заседания в Мосгорсуде.

Артист также заявил, что готов поставить погибшему по его вине водителю Сергею Захарову памятник. «Но это я смогу сделать, если буду работать по специальности», — добавил он.

Актер был доставлен в суд на пересмотр приговора по делу о ДТП в центре Москвы. Ранее сообщалось, что на заседании адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил смягчить приговор своему подзащитному, уменьшив артисту наказание с восьми лет лишения свободы до четырех лет условно.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.