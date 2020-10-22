Сетевое издание|18+|Четверг|22 окт 2020|12:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Число преступлений с банковскими картами в России выросло на 500 процентов

Печать

С начала 2020 года число преступлений, связанных с банковскими картами, в России увеличилось на 500 процентов. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД, передает ТАСС.

Согласно подсчетам, с января по сентябрь произошло порядка 363 тысяч преступлений в сфере информационных технологий, 139,5 тысячи из них с использованием или применением расчетных карт. Как указывал глава МВД Владимир Колокольцев, рост киберпреступности можно объяснить двумя факторами: доверчивостью граждан, а также брешью в безопасности банковских систем и утечкой личных данных клиентов.

Мошенники особенно активизировались во время пандемии. Как сообщали в Центробанке, в ходе эпидемии число мошеннических звонков от имени банков увеличилось на 300 процентов. Злоумышленники чаще всего пользуются методами социальной инженерии. Одна из новых схем выглядит так: злоумышленники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать деньги в отделении или банкомате и переводить средства на их счет. Россиянам предоставляют поддельные банковские документы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Запретить полностью хождение любых электронных карт на всей территории страны. Наличка была , есть и будет самым надёжным инструментарием , иди попробуй из лифчика вымани мани, мани, получишь в глаз.

Гость||

Было из покон веков, товар-деньги, деньги-товар, кошели были, мотни, самый надёжный вид денежно-товарных отношений. Кому то не нравится, это ихо дело, но потом не плачьте, не рвите волосы на голове, что остались без больших сумм денег ..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте