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В стране и мире

Жителям Центральной России пообещали потепление

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В центральной части России ожидается потепление с четверга, 22 октября, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с ТАСС.

«Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков», - отметил он. По его словам, температура будет превышать норму на 1,5-2 градуса.

Но потепление задержится ненадолго, добавил Варакин. Ночью в воскресенье, 25 октября, в Центральный федеральный округ снова придут заморозки.

Ранее синоптики центра «Фобос» сообщили, что тепло вернется в центральные регионы европейской части России в конце текущей недели. Как пояснили специалисты, причиной возвращения тепла станет североатлантический циклон, центр которого будет двигаться с запада на восток по широте 65 градусов. В результате воздух прогреется на пять-семь градусов выше нормы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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