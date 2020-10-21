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В стране и мире

В России зафиксировали рекордное число умерших с COVID-19 с начала пандемии

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В России с начала пандемии зафиксировали рекордное число умерших с COVID-19 за сутки - на 21 октября оно составило 317 человек. Это следует из данных «Яндекса».

20 октября в России за сутки умерли 269 человек с коронавирусом. Высокие показатели были также зафиксированы 15 октября (286) и 17 октября (279).

По данным на 21 октября, в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах, больше всего - в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466). С начала пандемии в стране выявлено 1 477 355 заражений в 85 регионах, 24 952 летальных исхода и 1 096 560 выздоровлений. 20 октября суточные показатели заражаемости в России впервые превысили 16 тысяч и составили 16 319.

Ранее первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко заявил, что без применения дополнительных противоэпидемологических мер, рост заболеваемости в России продлится до середины декабря, а спад произойдет в январе-марте 2021 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Смертность в России увеличилась на 18 процентов. В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад.

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