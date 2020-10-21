В России резко выросло число афер с недвижимостью

21.10.2020 | 09:16

В первом полугодии 2020-го в России резко выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью. Большинство афер совершается на вторичном рынке жилья - даже в период пандемии коронавируса их число увеличилось на 56 процентов в сравнении с показателем за весь 2019 год, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований экспертиз Финансового университета при правительстве РФ.

Как отмечают аналитики, растут и суммы ущерба, наносимого владельцам и покупателям недвижимости. Чаще всего основными «бенефициарами» в таких преступлениях становятся так называемые «юридические фирмы на все руки». Их сотрудники обещают клиентам дешевое и качественное обслуживание, но в реальности помощь таких юристов может стоить человеку и денег, и квартиры.

По данным экспертов, каждое десятое преступление с недвижимостью совершается сотрудниками органов власти и местного самоуправления при исполнении ими полномочий по обороту и регистрации объектов недвижимости. Речь идет об администрациях муниципальных образований и сотрудниках многофункциональных центров (МФЦ).

Проблема афер с жильем в будущем может стать еще острее, предупреждают специалисты: из-за льготной ипотеки подорожала «первичка», и потому многие переориентировались на вторичный рынок - соответственно, число сделок, в том числе проводимых мошенниками, возросло.

Чтобы избежать риска потери жилья и денег на его приобретение, юристы советуют внимательно изучать все документы и ничего не подписывать, полностью не удостоверившись в безопасности сделки.

Ранее, в сентябре, стало известно, что в Якутске под суд пойдет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в 89 эпизодах мошенничества. Женщина годами торговала несуществующими квартирами и земельными участками. Она убеждала пострадавших в том, что имеет обширные связи в администрации и может организовать приобретение недвижимости по выгодным ценам. При этом в реальности никакой возможности обеспечить заключение сделок у нее не было.