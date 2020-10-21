Счетная палата предупредила о планах ухудшить медицину в России

21.10.2020 | 11:42

Законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС) за авторством Минздрава, внесенный в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года, угрожает ухудшить ситуацию с медициной в России. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты. Их заключение опубликовано на сайте ведомства.

Они предупредили, что документ несет риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости. Он может снизить контроль качества медицинской помощи и уровень защиты прав застрахованных лиц.

Речь идет о планах Минздрава сократить в два раза сумму, предоставляемую страховщикам на ведение дел по ОМС. Вместо нынешних 1-2 процентов она должна составить 0,5-1 процента от суммы средств, которые организация получила по дифференцированным нормативам.

Также ведомство предложило передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочия страховщика в случае, когда помощь оказывается федеральными медицинскими учреждениями. Инициатива означает, что частные страховые компании исключат из процесса, а затраты на медпомощь начнет устанавливать правительство.

В Счетной палате указали, что снижение расходов на ведение дел никак не обосновано, а расходы на формирование и ведение федерального реестра экспертов качества медицинской помощи не обозначены. Таким образом, подчеркнули аудиторы, оценить экономический эффект предложений невозможно, в то время как риски находятся на поверхности.

Против законопроекта также выступили Министерство финансов и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Глава последнего обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором объяснил, как предлагаемая реформа снизит качество и доступность медицинской помощи для россиян и уничтожит единую систему ОМС. Ранее в поддержку реорганизации системы регулярно высказывались многие политики и чиновники. В том числе в 2018 году ее поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.