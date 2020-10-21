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В стране и мире

Российская школьница решила помочь с призывом и отправила в военкомат 30 человек

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В городе Курчатов Курской области 17-летняя школьница отправила в военкомат 30 человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Курск».

Девушка рассказала, что учится в курском лицее №21, а в Курчатов приезжает в гости к бабушке. По ее словам, она решила «помочь с призывом в армию», который начался 1 октября, потому что считает службу почетной обязанностью и уважительно относится к ней.

Все, кому школьница вручила повестки, вовремя пришли на призывной пункт. В военкомате девушку наградили грамотой и добавили, что «практика себя оправдала», ее могут продолжить.

В январе жительница Подмосковья попросила местных полицейских разыскать ее 19-летнего сына и отправить его в военкомат после того, как он перестал общаться с ней, удалил из всех соцсетей и начал пропадать по ночам. Женщина предположила, что он попал в местную криминальную группировку. Молодого человека удалось найти и доставить в военкомат, там пообещали забрать его в весенний призыв.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

просто дура

Гость||

Во всю голову!

Гость||

её всем взводом отимеют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В городе Курчатов Курской области 17-летняя школьница отправила в военкомат 30 человек
Главное, чтобы все вернулись живыми и здоровыми.

Гость||

Белоснежка из "9 роты"?

Имя: Гость
Комментарий:

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