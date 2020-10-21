Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса

21.10.2020 | 18:09

Власти России не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер. Мы не планируем этого делать. И у правительства нет таких планов. Несмотря на повышение [числа] тех, кто, к сожалению, болеет, все-таки вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней», — пояснил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также он заявил о необходимости развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране, заметив, что это является генеральным путем борьбы с инфекцией наряду с тестированием и соблюдением мер предосторожности.

Ранее 21 октября стало известно о просьбе членов бюро правления РСПП к Путину не вводить новый карантин из-за пандемии коронавируса. Бизнесмены считают, что жесткие ограничения убьют малый и средний бизнес. Взамен они предложили принимать точечные меры в тех регионах, где это нужно.

За последние сутки в России зафиксировали рекордное число умерших с коронавирусом — 317 человек. По данным на 21 октября, в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах, больше всего — в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466).