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В стране и мире

Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса

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Власти России не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер. Мы не планируем этого делать. И у правительства нет таких планов. Несмотря на повышение [числа] тех, кто, к сожалению, болеет, все-таки вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней», — пояснил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также он заявил о необходимости развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране, заметив, что это является генеральным путем борьбы с инфекцией наряду с тестированием и соблюдением мер предосторожности.

Ранее 21 октября стало известно о просьбе членов бюро правления РСПП к Путину не вводить новый карантин из-за пандемии коронавируса. Бизнесмены считают, что жесткие ограничения убьют малый и средний бизнес. Взамен они предложили принимать точечные меры в тех регионах, где это нужно.

За последние сутки в России зафиксировали рекордное число умерших с коронавирусом — 317 человек. По данным на 21 октября, в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах, больше всего — в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

наши медики в целом научились бороться с ней
Ваши медики научились, а наших на всех не хватает.

Гость||

Ваши медики научились, а наших на всех не хватает.

Как Боженька смолвил!

Гость||

Ранее 21 октября стало известно о просьбе членов бюро правления РСПП к Путину не вводить новый карантин из-за пандемии коронавируса.

РСПП рабочая социалистическое партия пенсионеров

Гость||

Гость писал(a):

рабочая социалистическое партия пенсионеров
Когнитивный диссонанс! Социалистическая партия рабочих пенсионеров)))

Гость||

А что ж он с двумя вакцинами, не имеющих аналогов, в бункере сидит

Имя: Гость
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