Власти признали прожиточный минимум пенсионеров в России заниженным

20.10.2020 | 16:28

Прожиточный минимум (ПМ) российских пенсионеров в последние годы оставался заниженным. Факт на «нулевом чтении» законопроекта о новой методике расчета ПМ и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Общественной палате признала замглавы Минтруда Ольга Баталина. Ее заявление публикует РИА Новости.

По ее словам, на данный момент у пенсионера ПМ составляет только 81,5-82 процента от среднедушевого прожиточного минимума. Новая методика, которую подготовили власти, позволит довести его до 86 процентов. Таким образом, подчеркнула она, будут исправлены дифференциация и имеющееся занижение.

Ранее Минтруд объявил, что в связи тем же изменением с 2021 года он прекратит рассчитывать стоимость потребительской корзины населения. Как указали в пресс-службе, единственный смысл у этого параметра заключался как раз в расчете прожиточного минимума.

Правительство одобрило новую методику расчета прожиточного минимума в сентябре. С 2021 года он будет равняться 44,2 процента медианного среднедушевого дохода населения за предыдущий год. Под медианным подразумевается такой доход, когда половина жителей страны получают больше, а половина - меньше него.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов указывал, что в Западной Европе принято применять такую же методику. Процентное соотношение, пообещал он, станут пересматривать не реже чем раз в пять лет, чтобы оперативно реагировать на возможные резкие перемены в экономике.