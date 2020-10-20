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В стране и мире

В России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах - 16 319. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (4999), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (426). Меньше всего - в Ненецком автономном округе и Чеченской Республике (по 6). Зафиксировано 9704 выздоровления, умерли 269 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 1 431 635 случаев заражения в 85 регионах, 24 365 летальных исходов и 1 085 608 выздоровлений.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности и сократить социальную активность, чтобы выиграть время до начала массовой вакцинации.

Генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев допустил, что россияне начнут получать прививки препаратом «Спутник V» в конце ноября - декабре.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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