Сетевое издание|18+|Вторник|20 окт 2020|10:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России исключили повторное введение режима нерабочих недель

Печать

Российские власти не планируют вводить в стране новые ограничительные меры. Об этом пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

В частности, исключается вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель. Один из собеседников издания рассказал, что президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле нет планов ни о локдауне, ни о подготовке специального обращения главы государства к гражданам.

14 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила Путину о сложной ситуации с коронавирусом. При этом она подчеркнула, что все находится под контролем.

В конце марта Путин объявил о наступлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. О его завершении глава государства сообщил 11 мая. Тогда же он отметил, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сниматься постепенно.

По последним данным, с начала эпидемии в России было выявлено 1 415 316 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки это число увеличилось на 15 982. За весь период умерли 24 366 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте