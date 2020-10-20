В России исключили повторное введение режима нерабочих недель

20.10.2020 | 09:41

Российские власти не планируют вводить в стране новые ограничительные меры. Об этом пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

В частности, исключается вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель. Один из собеседников издания рассказал, что президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле нет планов ни о локдауне, ни о подготовке специального обращения главы государства к гражданам.

14 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила Путину о сложной ситуации с коронавирусом. При этом она подчеркнула, что все находится под контролем.

В конце марта Путин объявил о наступлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. О его завершении глава государства сообщил 11 мая. Тогда же он отметил, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сниматься постепенно.

По последним данным, с начала эпидемии в России было выявлено 1 415 316 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки это число увеличилось на 15 982. За весь период умерли 24 366 человек.