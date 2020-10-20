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В стране и мире

В Петербурге объяснили новые меры против COVID-19 фразой «после 23:00 есть вредно»

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В Санкт-Петербурге решили ограничить время работы ресторанов и объяснили новые меры против COVID-19 фразой «после 23:00 есть вредно». С таким заявлением выступил вице-губернатор Евгений Елин в эфире местного телеканала «78».

«Рестораны выполняют две функции: во-первых, кормят, во-вторых, дают возможность развлечься. Вот развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце, поверьте, сегодня не время. Рестораны будут работать до 23 часов. (...) В конце концов, после 23:00 есть вредно», - сказал Елин.

При этом он отметил, что новые ограничения не должны расцениваться жителями города как комендантский час, поскольку они касаются только ресторанов. Комендантский час в Петербурге вводить не планируется, заявил Елин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался по поводу введения жестких ограничений в Москве, в том числе комендантского часа, чтобы остановить рост числа зараженных коронавирусом. «Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», - заявил он.

По данным на 19 октября, в России выявили рекордные суточные показатели по новым случаям заражения коронавирусом - 15 982 в 84 регионах. Больше всего заразившихся - в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466). Всего с начала пандемии в стране выявили 1 415 316 случаев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

дно идиотизма еще не пробито

Гость||

В пензенской области не берут тесты на ковид у больных, окуда берутся данные для статистики?

Имя: Гость
Комментарий:

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