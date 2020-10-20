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В стране и мире

Мурашко призвал россиян выиграть время до массовой вакцинации

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Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян выиграть время до массовой вакцинации от коронавируса, ограничив социальную активность и соблюдая профилактические меры. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Мурашко, в соблюдении введенных мер заключается «большая надежда», кроме того, они помогут гражданам избежать проблем со здоровьем. Он добавил, что необходимо прийти к варианту, при котором вакцина будет доступна для всех.

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнаьтев рассказал, что массовая вакцинация препаратом «Спутник V» в России может начаться в конце ноября и декабре.

«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса, ее разработал российский центр имени Гамалеи. Первыми препарат получат граждане из группы риска и медики. Препарат сделан на основе другого аденовируса со встроенным геном коронавируса, за счет которого в клетках возникает белок - он вызывает иммунитет и способствует развитию антител.

В России разработаны еще две вакцины - «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и препарат от центра имени Чумакова. У «ЭпиВакКороны» нет биологического агента, она содержит синтетические аналоги участков вирусных белков, помогающих иммунной системы отреагировать на частицы коронавируса. Разработка центра Чумакова - цельновирионная, в ней используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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