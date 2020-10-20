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В стране и мире

Минфин предложил сократить каждого десятого военнослужащего

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Министерство финансов подготовило новые предложения по оптимизации бюджета. Об этом пишет газета «Известия».

В этот раз ведомство предложило оптимизировать расходы российской армии. Среди прочего, в подготовленном плане значится сокращение каждого десятого военнослужащего. Издание подсчитало, что в случае принятия плана будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач.

Также Минфин предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией и обеспечивать питание контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

Еще одной возможностью сэкономить ведомство видит увеличение срока выслуги, необходимого для начисления пенсии. Сейчас он составляет 20 лет с учетом учебы в военном вузе, Минфин предлагает увеличить срок до 25 лет без учета учебы. При этом документ содержит предложение исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции.

«Известия» выяснили, что идентичный документ также был направлен в Федеральную службу войск национальной гвардии.

19 сентября стало известно, что в России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны. Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» - 3,37 триллиона рублей (15,7 процента). В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад.

В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов. В отношении к ВВП размер трат составит 2,7 процента — это минимальное значение с 2011 года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Лучше бы они сократили свой чиновничьих аппарат! "Кто не кормит свою армию, тот будет кормить чужую."

Гость||

Да уж, аппарат чиновников сильно раздули после развала СССР, чиновников нужно сокращать в самую первую очередь.

Гость||

а если нападут хохлы то чё

Гость||

А если сокращаете армию, то не удивляйтесь, что на вас нападут.

Гость||

Сильно раздули чиновников это не то слово! Сделали государство чиновников, а из них самих сделали отдельную касту. Их, по слухам, даже от ковида лечат по отдельной программе, не как простых людей.

Гость||

Гость писал(a):

А если сокращаете армию, то не удивляйтесь, что на вас нападут.
Гость писал(a):
А если сокращаете армию, то не удивляйтесь, что на вас нападут.
penzainform.ru писал(a):
будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач.
penzainform.ru писал(a):
будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач.
penzainform.ru писал(a):
будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач.

Гость||

надо напасть первыми

Гость||

Гость писал(a):

будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач.
Это всё лирика. В России главное - начать, потом не остановиться.

Гость||

Давно пора сократить и армию и чинушей, кончно тоже...но законодатели самии себя несократят, поэтому остается армия-ато как хорошо, в 40 лет на пенсию майором или полканом(от 25-до 40 кил) и жевешь , вус недуешь, пока народ горбатится за 20-ку...А летехи в армии-по 40кету получают+ипотека нахаляву-тоже неплохо, даже у мусаров зэпэ гораздо ниже, а они хоть чет делают....так что я-только ЗА, пусть и армия немного пострадает, в стране кризис, паааанимаешь.

Гость||

Срок носки обмундирования увеличить они хотят, я ржу в голос. То, что покупается за свой счёт итак нормально носится, а то что выдают...без комментариев

Гость||

это они зря. обижать армию чревато для режима...

Гость||

Гость писал(a):

а если нападут хохлы то чё
Ни кто на нас не нападет! хватит в эти сказки верить.

Гость||

А кто же строить будет по заданию Путина без всяких снипов-хрипов?

Гость||

Гость писал(a):

это они зря. обижать армию чревато для режима...
Основная угроза не снаружи, поэтому нацгвардию никакие сокращения не затронут!

Гость||

Давно пора.

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Имя: Гость
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