В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

19.10.2020 | 11:26

В России на 19 октября выявили рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом, почти достигнувшие 16 тысяч - за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466). Наименьшие показатели зафиксированы в Чеченской республике (7) и Ненецком автономном округе (4). За сутки умерли 179 человек, полностью выздоровели - 5328.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 415 316 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 24 366 летальных исходов и 1 075 904 выздоровления.

Как заявлял главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН и РАМН Рахим Хаитов, основным «поставщиком» коронавируса в стране являются «отпускники». По его словам, 90 процентов заразившихся - те, кто возвращаются с отдыха. Член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич связал резкий рост с игнорированием мер безопасности и запоздалым ужесточением контроля.