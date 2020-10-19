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В стране и мире

В России выявили рекордные 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России на 19 октября выявили рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом, почти достигнувшие 16 тысяч - за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466). Наименьшие показатели зафиксированы в Чеченской республике (7) и Ненецком автономном округе (4). За сутки умерли 179 человек, полностью выздоровели - 5328.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 415 316 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 24 366 летальных исходов и 1 075 904 выздоровления.

Как заявлял главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН и РАМН Рахим Хаитов, основным «поставщиком» коронавируса в стране являются «отпускники». По его словам, 90 процентов заразившихся - те, кто возвращаются с отдыха. Член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич связал резкий рост с игнорированием мер безопасности и запоздалым ужесточением контроля.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

ОТПРАВЛЯЙТЕ ШКОЛЬНИКОВ НА КАНИКУЛЫ, вы теряете контроль!

Гость||

Гость|19.10.2020 11:39|

ОТПРАВЛЯЙТЕ ШКОЛЬНИКОВ НА КАНИКУЛЫ, вы теряете контроль!

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ... Нехер шляться где тебя не должно быть априори….Иш что, на каникулы он захотел?!?!)))))

Гость||

Зачем люди ехали за границу?Нужно в первую очередь думать о здоровье и о том как побыстрее избавиться от вируса!Пожалейте медработников,их семьи,свои семьи!Всем здоровья и благоразумия!

Имя: Гость
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