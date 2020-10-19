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В стране и мире

В России отказались от изменений в процедуре ЕГЭ-2021

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Рособрнадзор не планирует менять процедуру сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, передает «Интерфакс» в понедельник, 19 октября.

Он отметил, что решение о сохранении экзаменов по русскому языку и математике только для поступающих в вузы не принималось - отказ от сдачи этих предметов в качестве обязательных не рассматривается. «Мы ничего в нормативных документах в порядке проведения экзаменов не меняем, тот шаг, на который мы пошли в этом году, был продиктован объективными реальностью», - сказал Музаев.

Глава ведомства подчеркнул, что возможные изменения в процедуре сдачи ЕГЭ-2021 года будут зависеть от эпидемиологической ситуации. «Пока прогнозировать так далеко мы не можем», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре рассмотрели возможность отказа от обязательной сдачи ЕГЭ для всех выпускников и сохранения экзаменов только для поступающих в вузы. Такое предложение поступило от выпускников этого года и их родителей.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе также отменили - аттестаты выпускникам выдали на основании их успеваемости. Кроме того, из-за угрозы распространения коронавируса учебные заведения России - школы, вузы, колледжи - полностью перешли на дистанционное обучение. Госэкзамены и защита дипломных работ в большинстве вузов прошли дистанционно, однако перевести ЕГЭ в онлайн-формат не представилось возможным.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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