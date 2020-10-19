В Москве школьники перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

19.10.2020 | 09:43

В Москве школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение в рамках ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Соответствующий указ столичного градоначальника Сергея Собянина вступил в силу 19 октября.

Старшеклассники московских школ будут обучаться дистанционно по 1 ноября. Ученики младших классов вернутся к очному обучению. Всего в 1-5-е классы в столице ходят 540 тысяч детей, в 6-11-е классы - полмиллиона.

До 1 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные московским властям. Такие же решения рекомендовали принять частным школам и досуговым центрам.

Все московские школьники были отправлены на каникулы с 5 по 18 октября. В мэрии подчеркивали, что, хотя у большинства детей коронавирус не вызывает тяжелого течения заболевания, они могут с легкостью передать его старшим и пожилым членам семьи, которые переносят его гораздо тяжелее.

В Москве за последние сутки выявили 4648 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 357 643, число умерших превысило шесть тысяч. За все время вылечились 272 227 пациентов.