Россиянам раскрыли масштабы предстоящего повышения тарифов ЖКХ

19.10.2020 | 11:36

Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги (ЖКУ) в 2021-2023 годах не должно превысить уровень годовой инфляции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующее разъяснение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), направленное в Российскую трехстороннюю комиссию.

Согласно комментарию ФАС, предельный рост тарифов на электричество в 2021-2023 годах должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. Исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая раскрыла более точные масштабы предстоящего повышения тарифов: они, по ее словам, должны увеличиться не больше чем на 4 процента в год.

По оценке специалистов ФАС, цены на газ для всех категорий потребителей в 2021 году увеличатся на 3,11 процента, в 2022 и 2023 годах - на 3,15 процента. Стоимость услуг связи в 2021-м может вырасти на 3,7 процента, в 2022 и 2023 годах - на 4 процента.

Ранее в октябре были раскрыты способы экономии на услугах ЖКХ. Эксперты посоветовали гражданам учитывать место и способ оплаты ЖКУ: так, при оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссии меньше, чем через оператора, а некоторые банки вообще не берут комиссию. Кроме того, экономить позволяет разумное потребление ресурсов.