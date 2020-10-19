Сетевое издание|18+|Понедельник|19 окт 2020|12:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиянам раскрыли масштабы предстоящего повышения тарифов ЖКХ

Печать

Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги (ЖКУ) в 2021-2023 годах не должно превысить уровень годовой инфляции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующее разъяснение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), направленное в Российскую трехстороннюю комиссию.

Согласно комментарию ФАС, предельный рост тарифов на электричество в 2021-2023 годах должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. Исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая раскрыла более точные масштабы предстоящего повышения тарифов: они, по ее словам, должны увеличиться не больше чем на 4 процента в год.

По оценке специалистов ФАС, цены на газ для всех категорий потребителей в 2021 году увеличатся на 3,11 процента, в 2022 и 2023 годах - на 3,15 процента. Стоимость услуг связи в 2021-м может вырасти на 3,7 процента, в 2022 и 2023 годах - на 4 процента.

Ранее в октябре были раскрыты способы экономии на услугах ЖКХ. Эксперты посоветовали гражданам учитывать место и способ оплаты ЖКУ: так, при оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссии меньше, чем через оператора, а некоторые банки вообще не берут комиссию. Кроме того, экономить позволяет разумное потребление ресурсов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Эка невидаль, вот если бы про увеличение доходов написали, а это...

Гость||

а когда зарплаты будут каждый год увеличиваться хотя бы на уровень инфляции?

Гость||

Холуй путинского режима удаляет коммента.рии

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте