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В стране и мире

Россиян собрались отучать от сладкого

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Российские власти собрались отучать граждан от чрезмерного употребления сладкого. На еду и напитки с содержанием сахара свыше пяти граммов на 100 граммов продукта предлагают наносить специальную маркировку, сообщает газета «Известия».

Такую инициативу главам Минздрава и Минпромторга отправил Институт развития правового общества. Планируется, что маркировка должна будет занимать до пятой части упаковки. Инициативу уже поддержали в Госдуме. Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш напомнила, что в стране уже действует добровольная маркировка по типу светофора, но она почти не используется. Избыточное употребление сахара может привести к болезням сердца, ожирению и диабету.

Летом прошлого года в Роспотребнадзоре указывали, что суточное потребление сахара в рационе российских детей превышает норму до полутора раз. Тогда родителям рекомендовали внимательнее относиться к выбору готовых завтраков для детей и обращать внимание на маркировку.

Рекомендуемая норма потребления сладкого для россиян составляет 40 граммов в день. Эта норма сладостей и кондитерских изделий оказалась меньше одобренной ВОЗ, потому что в России сахар может встретиться в консервах, колбасе и других «несладких» продуктах.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

есть замена сахара, от неё последствия страшнее

Имя: Гость
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