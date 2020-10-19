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В стране и мире

Россиян предупредили о гололедице

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Гололедица появится на дорогах в европейской части России в течение ближайшей недели. Об этом РИА Новости предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночная температура будет колебаться около нулевой отметки, минимально столбики термометров опустятся до минус двух - минус трех градусов. На фоне осадков и небольшого снега это приведет к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы.

«Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, увеличивается скольжение, гололедица появляется», - пояснил Вильфанд.

Днем воздух будет прогреваться до пяти - семи градусов. Такая погода будет характерна для центра Европейской России.

Ранее Вильфанд объявил о начале сезона предзимья с 15 октября. Он принесет в европейскую часть страны аномальное похолодание и «настоящую суровую осень». Вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры, отметил метеоролог. Температурный фон будет около и даже ниже нормы.

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Источник — lenta.ru
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