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В стране и мире

Психолог объяснил нежелание россиян носить маски

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Нежелание россиян носить маски и негативная реакция на соответствующие просьбы вызваны тем, что многие не понимают предназначение средств индивидуальной защиты. Кроме того, у многих пользование ими еще не вошло в привычку. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал психолог Павел Жавнеров.

«У меня самого было противоречивое отношение к маскам. Понял только потом. Если средства массовой информации будут это доносить и объяснять, то тогда люди будут безоговорочно эти маски носить», - добавил специалист.

Он также отметил, что многие верят в огражденность от вируса благодаря защитной маске. Однако, по словам психолога, маска нужна для того, чтобы не заразить другого человека.

В случае, если человеку делают замечание из-за отсутствия маски, нужно предоставить ему и легкое решение это проблемы, считает Жавнеров. Например, предлагать маски бесплатно. «Если человек считает, что ему делают замечание и понимает, почему это происходит, то его эмоционально будет это задевать. Если он поймет, что маска защитит от него самого, он будет адекватнее реагировать», - подытожил эксперт.

Ранее в Москве ужесточили контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте. Так, гражданам без средств индивидуальной защиты не позволят совершить поездку, даже если они оплатили проезд.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

В Москве в транспорте и магазинах 90 процентов в масках.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по словам психолога, маска нужна для того, чтобы не заразить другого человека
О как! Уже даже психологи стали инфекционистами. Дожили!

Лично я, находясь в маске, если хочу чихнуть или кашлянуть, маску снимаю и чихаю и кашляю. Потом маску снова надеваю. В сырой и сопливой маске ходить не собираюсь, и менять не собираюсь маску стоимостью 20 рублей штука по каждому чиху.

Имя: Гость
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