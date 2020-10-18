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В стране и мире

В России зафиксировали более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные выявлены в 84 регионах страны. За сутки выздоровели 5377 человек, 185 пациентов скончались.

Все с начала эпидемии в России выявили 1 399 334 случая заражения в 85 регионах. За весь период полностью излечились 1 070 576 человек, при этом зафиксировано 24 187 летальных случаев.

Ранее в октябре главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН и РАМН Рахим Хаитов заявил, что главными «поставщиками» коронавируса в стране являются отпускники. По его словам, было невозможно избежать массового заражения из-за огромных скопления людей на пляжах и в ресторанах. К тому же многие отдыхающие безответственно относятся к масочному режиму, добавил эксперт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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