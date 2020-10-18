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В стране и мире

В Баренцевом море перевернулось судно с пассажирами

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Маломерное судно «Юбилейный» с пассажирами перевернулось и затонуло в Баренцевом море. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 октября, близ губы Вайда Печенгского района Мурманской области. В результате происшествия в воде оказались десять человек из числа пассажиров и членов экипажа. Семерых из них уже удалось спасти, еще троих по-прежнему ищут спасатели.

По версии следователей, причиной инцидента стали нарушения со стороны управлявшего судном лица. В результате «Юбилейный» ударился о скалистый грунт береговой линии, перевернулся и затонул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Источник — lenta.ru
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