Соседка рассказала о выбросившей детей из окна россиянке

18.10.2020 | 14:07

Семья россиянки, которая выбросила из окна двух дочерей, была благополучной и непьющей, рассказала соседка женщины в беседе с РЕН ТВ.

По ее словам, россиянка развелась с мужем, но он регулярно приезжал и гулял с дочерьми. «Семья у них благополучная, ни бабушка, ни дедушка не пьют, и она не пьет Она [мать] все время была с девчонками — и в школу провожала, и на тренировки ездила», — сказала соседка.

Ранее стало известно, что девочки пяти и восьми лет, которых жительница Саратова выбросила из окна, госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Мать госпитализировали с ножевым ранением. По словам детского омбудсмена в Саратовской области Татьяны Загородней, истинные причины трагедии сейчас выясняются.