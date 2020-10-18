Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 окт 2020|15:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Раскрыта доля теряющих антитела к коронавирусу россиян

Печать

Пятая часть переболевших коронавирусом россиян в течение нескольких месяцев теряют антитела к нему. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

«Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — объяснил эксперт, добавив, что доля таких пациентов составляет «порядка 15-20 процентов».

Ранее стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России выявили 1 399 334 случая заражения в 85 регионах. За весь период полностью излечились 1 070 576 человек, при этом зафиксировано 24 187 летальных случаев.

До этого сообщалось, что ученые рассчитали самый пессимистичный сценарий распространения инфекции в России. Согласно ему, через несколько месяцев число заражений вырастет до сотен тысяч в день. Подобный сценарий возможен, если граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцирование и прочие меры защиты. В случае, если россияне будут следовать указанным рекомендациям, то к началу 2021 года число новых случаев инфицирования в сутки не превысит 4 тысяч.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А это значит,что ВАШИ вакцины это ПШИК!

Не надо людей считать идиотами,верящих во всю эту лабуду!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте