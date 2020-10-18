Раскрыта доля теряющих антитела к коронавирусу россиян

18.10.2020 | 14:01

Пятая часть переболевших коронавирусом россиян в течение нескольких месяцев теряют антитела к нему. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

«Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — объяснил эксперт, добавив, что доля таких пациентов составляет «порядка 15-20 процентов».

Ранее стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России выявили 1 399 334 случая заражения в 85 регионах. За весь период полностью излечились 1 070 576 человек, при этом зафиксировано 24 187 летальных случаев.

До этого сообщалось, что ученые рассчитали самый пессимистичный сценарий распространения инфекции в России. Согласно ему, через несколько месяцев число заражений вырастет до сотен тысяч в день. Подобный сценарий возможен, если граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцирование и прочие меры защиты. В случае, если россияне будут следовать указанным рекомендациям, то к началу 2021 года число новых случаев инфицирования в сутки не превысит 4 тысяч.