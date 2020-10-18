Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 окт 2020|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Назван увеличивающий вдвое риск смерти от COVID-19 фактор

Печать

Ученые из Великобритании назвали фактор, увеличивающий вдвое риск смерти от COVID-19. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным ученых Имперского колледжа Лондона, заболевания почек в два раза увеличивают риск летального исхода при коронавирусе.

Специалистами были проанализированы данные 372 зараженных пациента, которые были госпитализированы в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля. У 216 больных были проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них скончались 107 пациентов. При этом из остальных 156 зараженных без каких-либо патологий почек умерли 32 человека.

Ученые объясняют это воздействием коронавирусной инфекции на организм в целом, «перекрестной связью» между легкими и почками и использованием токсичных средств при лечении заболевания.

Ранее исследователи из Ливерпульского университета определили фактор, который в шесть раз повышает риск смерти от коронавируса. Речь идет о последовательном заболевании гриппом и COVID-19. Ученые провели эксперимент на мышах. Одних из них заразили коронавирусом, других последовательно гриппом и коронавирусом. По итогам исследования стало известно, что у грызунов из второй группы заболевания протекало тяжелее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Министр просвещения рассказал о сдаче ЕГЭ в 2021 году
  • Ситуация с коронавирусом в Пензенской области в режиме онлайн

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте