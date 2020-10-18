Министр просвещения рассказал о сдаче ЕГЭ в 2021 году

18.10.2020 | 11:54

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что повторение сценария 2020 года при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в следующем году не обсуждается. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, — рассказал чиновник. — Но о переносе сроков сейчас речи не идет».

В то же время, по его словам, Министерство просвещения и Рособрнадзор прорабатывают создание интернет-ресурсов с материалами по всем предметам для всех параллелей с 6-го по 11-й класс. Они будут доступны ученикам, родителям и педагогам и предназначаться для самодиагностики.

Кравцов отметил, что на карантин в связи с пандемией COVID-19 закрыты около 100-110 школ. «Сейчас это примерно 0,31 процента от всех школ страны — ситуация контролируемая», — пояснил он.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе также отменили — аттестаты выпускникам выдали на основании их успеваемости. Также из-за угрозы распространения коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение. Госэкзамены и защита дипломных работ в большинстве вузов прошли дистанционно, однако перевести ЕГЭ в онлайн-формат не представилось возможным.

В сентябре сообщалось, что в Рособрнадзоре рассмотрели возможность отказа от обязательной сдачи ЕГЭ для всех выпускников и сохранения экзаменов только для поступающих в вузы. Такое предложение поступило от выпускников этого года и их родителей.