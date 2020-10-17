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В стране и мире

В России выявили больше 14 тысяч случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 14 922 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных в стране составило 1 384 235. Об этом в субботу, 17 октября, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заразившихся в Москве (4648), Санкт-Петербурге (659) и Московской области (458). При этом наименьшее число выявленных случаев инфицирования зафиксировано в Ненецком автономном округе (8), Чечне (5) и Чукотском автономном округе (2).

В стране за последние сутки выздоровели 8617 пациентов, за все время - 1 065 199. Умерли 279 инфицированных, известно также, что с начала пандемии насчитывается 24 002 летальных исхода.

Ранее главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН и РАМН Рахим Хаитов назвал основным «поставщиком» коронавируса в России отпускников. По его мнению, 90 процентов заболевших COVID-19 - это люди, возвращающиеся с отдыха. Он отметил, что невозможно было избежать массового заражения из-за огромного скопления туристов на пляжах и в ресторанах.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что большинство заразившихся коронавирусом россиян являются офисными работниками. Она заявила, что неукоснительное соблюдение правил профилактики распространения вируса «абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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