Ценам на российские лекарства от коронавируса установили «потолок»

17.10.2020 | 13:36

Минздрав установил «потолок» цен на российские препараты для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предельная цена одной таблетки с действующим веществом фавипиравир составит 100 рублей. Таким образом, стоимость 10 таблеток «Авифавира» будет 1 тысяча рублей, 40 таблеток - 4 тысячи рублей, 50 таблеток - 5 тысяч рублей. Стоимость упаковки «Арепливира» из 40 таблеток составит 4 тысячи рублей. Цена в 100 рублей за таблетку не учитывает НДС, а также оптовые и розничные надбавки.

Ранее в пятницу, 16 октября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже заявляла, что согласовала цену двум производителям препарата фавипиравир в размере 100 рублей за одну таблетку.

Предельные отпускные цены препаратов от коронавируса значительно снизились. Изначально стоимость «Авифавира» была около 8 тысяч рублей, а «Арепливира» - более 12 тысяч рублей.