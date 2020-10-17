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В стране и мире

Россиянам перечислили ускоряющие старение организма продукты

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Продукты с содержанием рафинированных углеводов могут провоцировать развитие сахарного диабета и ускорять старение организма. Такие продукты в беседе с телеканалом «Звезда» россиянам перечислила врач-диетолог Марина Макиша.

Продукты, в состав которых входит белая мука, сахар и крахмал при чрезмерном употреблении препятствуют биосинтезу белка, что также способствует ускорению старения организма.

Макиша также напомнила об исследовании американских ученых. Те пришли к выводу, что катализатором старения организма может служить жареная «до корки» пища. Все дело в повышенном содержании в ней глюканов.

Ранее сообщалось, что турецкие специалисты назвали кофе, сахар, фастфуд, соль и продукты из переработанного мяса вредными для организма и сокращающими его молодость. Эти продукты, по словам исследователей, приводят к старению кожи.

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Источник — lenta.ru
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