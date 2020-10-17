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В стране и мире

Психолог посоветовала способ реагирования на агрессивных «безмасочников»

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Из-за пандемии у россиян часто возникают конфликты с теми, кто отказывается носить маски. Способ реагирования на «безмасочников» предложила психолог Гелена Иванова, передают «Невские новости».

Как рассказала специалист, люди часто агрессивно реагируют на просьбу надеть маску. Она объяснила это ростом тревоги у людей на фоне пандемии. Такое поведение - это одна из реакций на негатив со стороны. Кроме того, у некоторых появились личные проблемы.

Иванова посоветовала в таких случаях не отвечать человеку агрессией. Она также рекомендовала попытаться объяснить человеку важность ношения маски, но не повторять его поведение.

В России просьбы надеть маску нередко приводят к избиениям. 5 октября в Москве пассажир метро избил женщину без маски после того, как она покашляла. 4 октября житель Забайкальского края потребовал от мужчины надеть маску и тоже избил за отказ, а потом забрал у него телефон и семь тысяч рублей. В августе кондуктор трамвая напал на пассажирку за проезд без маски, после чего выгнал ее из салона.

Кроме ношения масок, россиянам рекомендуют тщательно мыть руки с мылом. В Роспотребнадзоре объяснили, что это снижает вероятность заражения коронавирусом на 36 процентов, играя ключевую роль в борьбе с инфекцией. Там добавили, что такой способ поможет защититься и от других инфекций.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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