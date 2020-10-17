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В стране и мире

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы в России до двух дней

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Россиянам необходимо сделать 31 декабря выходным, но при этом сократить продолжительность новогодних каникул до двух дней. С таким предложением выступил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, 31 декабря хоть и был всегда рабочим, но в этот день «никто не работает». «Я, например, за [выходной], но при одном условии, что мы остальные десять дней сократим. Идеально - это когда с 31-го на 1-е встретили Новый год, 2-го пришли на работу», - сказал депутат.

Он считает, что 11 дней отдыха - это слишком много и негативно скажется на работоспособности и здоровье граждан. Онищенко отметил, что после Нового года традиционно возрастает нагрузка на здравоохранение. Это связано с тем, что люди начинают много есть, пить, попадают в автомобильные аварии, получают бытовые травмы. «Любую больницу в любом регионе посмотрите. Если все отдыхают, то для наших врачей неотложной помощи это самые тяжелые дни», - добавил парламентарий.

Ранее правительство утвердило праздничные выходные в следующем году и сделало 31 декабря 2021 года нерабочим. С 1-го по 10 января россияне будут отдыхать.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот это дал Онищенко)),зря не подумал,заклюют ведь теперь)))

Имя: Гость
Комментарий:

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