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В стране и мире

Объяснена любовь россиян к коврам

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Любовь россиян к коврам объяснили желанием согреться, звукоизолировать квартиру и продемонстрировать свой статус. К таким выводам пришло турецкое издание Milliyet, поразившись, сколько фотографий с коврами русские публикуют в соцсетях.

Отмечается, что ковры являются неотъемлемой частью интерьеров российских квартир - они встречаются даже в ванных комнатах и туалетах. Такая традиция началась в 1960-е годы, когда люди стали уезжать из деревень и заселяться в многоэтажки. «Разумеется, тогда горожан не волновало, как выглядели их дома. Единственной заботой было не окоченеть от холода», - пишет издание.

Также ковры помогают решить проблему с плохой шумоизоляцией - если их повесить на стену, то плач соседского ребенка или ссора не так слышны. Еще в качестве причины любви к коврам приводят статусность - позволить себе такое изделие могли только люди с достатком, ковер демонстрировал зажиточность, поэтому за ними нередко стояли в длинных очередях.

Издание пишет и о суевериях, связанных с коврами. Например, считается, что их нельзя прибивать к стене - иначе в семье будет скандал. «Поэтому русские предпочитали вешать ковры на стены, пришивая к ним петли, которые уже потом крепились на гвозди», - говорится в статье.

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Источник — lenta.ru
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