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В стране и мире

В России впервые выявили свыше 15 тысяч новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявили 15 150 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Впервые с начала пандемии суточный прирост превысил отметку в 15 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 16 октября.

Больше всего заразившихся в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647) и Московской области (448). Наименьшее число новых случаев выявлено в Чечне и Чукотском автономном округе - там заболело по четыре человека. Кроме того, 8485 пациентов с коронавирусом выздоровели и выписались, 232 человека умерли.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 369 313 человек. Из них 1 056 582 выздоровели, еще 23 723 - скончались.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост новых случаев заболеваний коронавирусом продолжится до первой декады ноября. Он напомнил, что Россия в настоящий момент находится в фазе, которая, в соответствии с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, а именно - 28 дней.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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