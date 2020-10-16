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В стране и мире

В России определили праздничные выходные в 2021 году

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Правительство определило праздничные выходные дни в 2021 году в России. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Январский отдых продлится десять дней - с 1 по 10 число (пятница-воскресенье). В феврале нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля. В итоге у россиян будет три выходных с 21 по 23 число (воскресенье-вторник), а 20 февраля станет рабочим.

В марте длинные выходные намечены на 6-8 числа. В мае будет шесть праздничных дней - 1-3 и 8-10 числа. Три выходных назначены на 12-14 июня, четыре - на 4-7 ноября. Новогодние праздники в 2021 году начнутся 31 декабря.

Ранее половина жителей России выступила за выходной день 31 декабря 2021 года.

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Источник — lenta.ru
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