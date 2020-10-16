Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|11:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России 31 декабря 2021 года объявили выходным

Печать

Правительство утвердило выходным днем в России 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в публикации.

Суббота, 20 февраля, станет рабочей, чтобы после длинной недели у россиян было три выходных дня — с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля (День защитника Отечества).

В 2021 году у граждан будет семь выходных периодов по случаю праздников. Зимой отдых объявлен с 1 по 10 января и с 21 по 23 февраля. Весной у граждан будет три праздничных дня в марте (6-8 числа) и шесть в мае (1-3 и 8-10 числа). Еще три выходных назначены на 12-14 июня, четыре — на 4-7 ноября.

Ранее половина жителей России выступили за объявления 31 декабря выходным днем в 2021 году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Его нужно на постоянной основе делать выходным, а не только в 2021 году.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В России впервые выявили свыше 15 тысяч новых случаев коронавируса

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте