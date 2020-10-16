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В стране и мире

В Роспотребнадзоре подсчитали россиян с лишним весом

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В России почти у половины мужчин и более трети женщин наблюдается избыточная масса тела. Ожирением же страдает почти каждая пятая россиянка и каждый четвертый россиян. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на сайте «Здоровое питание».

По ее словам, среднестатистический житель страны потребляет калорий больше, чем тратит. Глава Роспотребнадзора подчитала, что многие россияне злоупотребляют солью, превышая норму более чем в два раза, сахаром и жирами. При этом часто встречается недостаток витаминов А и Е, дефицит витаминов D, В2 и каротиноидов.

Она напомнила, что избыточная масса тела влечет за собой рост хронических заболеваний, проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертонию и диабет. Кроме того, лишний вес - фактор риска при коронавирусе.

Наиболее распространено ожирение в Орловской, Курганской, Воронежской, Кемеровской, Курской областях, Республике Алтай, Брянской области, Алтайском крае, Тульской области и Еврейской автономной области, отметила глава федеральной службы.

Попова добавила, что избыточный вес все чаще наблюдается у детей. Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20 процентов, ожирение у каждого десятого, среди девочек - 14 процентов и 5,6 процента соответственно. Основу меню школьников составляют блюда из круп, картофеля, макарон и муки. В детском рационе не хватает овощей, фруктов, жидких молочных продуктов. При этом большинство детей регулярно ест сладкое и пьет напитки с повышенным содержанием сахара, а также злоупотребляет содержащими жир и соль колбасами, сосисками и фастфудом.

Ранее академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что риск смерти после коронавируса у россиян с ожирением возрастает в девять раз, а тяжелого течения COVID-19 - в семь раз.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Видно, что Нюра сама жирняшка, в пинджаке руки базуки и мордатая

Имя: Гость
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