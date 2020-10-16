Сокращение населения России ускорилось

16.10.2020 | 11:06

Население России к концу года может уменьшиться на 352,5 тысячи человек, а к 2024 году - на 1,2 миллиона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз правительства из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

В предыдущей версии документа, подготовленной в августе, были более оптимистичные цифры. К концу 2020 года ожидалась убыль на уровне 158 тысяч жителей, в 2022 году прогнозировался рост. Таким образом, по версии кабмина, сокращение числа граждан ускорилось.

Новый прогноз министры составляли с учетом объективных реалий и не подгоняли под необходимые показатели. По оценке Кабмина, в следующие несколько лет численность населения продолжит снижение. В 2021 году - на 290 тысяч человек, в 2022 - на 238 тысяч, в 2023 - на 189, в 2024 - на 165. Прогноза на 2025-2029 годы в плане нет, однако в 2030 году ожидается прирост на 10 тысяч.

Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина в разговоре с изданием уточнила, что пессимистичные цифры связаны с несколькими факторами. Среди них: последствия Второй мировой войны, демографические ямы 1990-х годов, отказ россиян от многодетности, пандемия коронавируса, которая привела к закрытию границ и оттоку мигрантов. Она отметила, что влияние эпидемии не было решающим в сокращении населения, главная причина кроется в многолетнем неблагоприятном экономическом положении многих семей и росте. Также в обществе существует тренд на снижение рождаемости.