Лекарства от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых

16.10.2020 | 14:54

Препараты для лечения COVID-19 вошли в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее распоряжение подписано правительством, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В расширенный список вошли медикаменты, используемые в терапии новой коронавирусной инфекции. «Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных», - сказал глава Минздрава.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет об отечественном «Фавипиравире». Его предельная цена будет установлена после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

17 сентября Минздрав разрешил применять для лечения на дому два российских препарата от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир».