В российском городе обнаружили редчайшего ежа-альбиноса

15.10.2020 | 15:46

В российском городе Ульяновске нашли редчайшего ежа-альбиноса. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Животное обнаружили в коробке из-под обуви среди отходов на мусоросортировочном комплексе на выходных, 10-11 октября. Сотрудники предприятия решили оставить его себе.

По словам специалиста по связям с общественностью ульяновского оператора «Горкомхоз» Алины Сапуновой, сейчас еж чувствует себя хорошо. Сотрудники компании прочитали в интернете, как ухаживать за ежами, и следуют рекомендациям. «Ежик довольный - бегает, кушает, все с ним в порядке», - заявила она.

Пока животное не успели отвести к ветеринару, но уже купили для него клетку. Кличку для ежа выберут из вариантов, предложенных пользователями соцсетей.

Альбинизм - редкая мутация, при которой у животных полностью или почти полностью отсутствует пигмент меланин. Проявляется отсутствием типичной для вида окраски кожи, волос, шерсти, а также радужной и пигментной оболочек глаз.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик из английского города Отли, графство Западный Йоркшир, нашел на дороге ежа-альбиноса, который страдал от обезвоживания и голода. Он передал животное, которому дал кличку Джек Фрост, в организацию по спасению ежей.